Inzaghi: “PSG fortissimo, buon allenamento. Alti carichi di lavoro, ringrazio i tifosi”

Simone Inzaghi ha parlato anche a Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter in amichevole contro il PSG: "Una partita a cui tenevamo tanto, contro una squadra fortissima come il PSG. È stato un buonissimo allenamento, chiaramente dobbiamo migliorare la condizione e tante cose, però abbiamo ancora tre settimane prima dell'inizio del campionato.

Sappiamo la forza del PSG, ha ottimi calciatori e palleggia molto bene, abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale per la loro tecnica, poi siamo stati bravi ad organizzarci e abbiamo fatto un ottimo test. I carichi di lavoro sono alti, c'era il rischio di fare tanta fatica e l'abbiamo fatta. Qui ci sono tantissimi tifosi interisti e li ringraziamo per l'accoglienza avuta qui. È stato molto importante per prepararci verso l'inizio del campionato”.