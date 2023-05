Inzaghi: “Vogliamo finire alla grande, sempre avuta fiducia. Con il Milan…”

Il tecnico dell'Inter ha commentato così ai microfoni di DAZN il successo per 0-6 ottenuto sul campo del Verona

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo per 0-6 ottenuto sul campo del Verona: "Sorpreso di miei giocatori? No, la squadra anche nel periodo in cui non arrivavano i risultati, dove creavamo senza riuscire a concretizzare, metteva un impegno folle sempre, ero sereno e fiducioso, continuavo nel mio lavoro come ho sempre fatto. Adesso la classifica è migliorata con queste 3 vittorie, ma abbiamo ancora tanto da fare. Tra 72 ore saremo in campo per una partita difficilissima, vogliamo continuare. Quello che ci sta aiutando è il lavoro quotidiano, che tutti i giorni facciamo insieme allo staff e ai ragazzi. Le critiche le ascoltiamo poco, andiamo avanti cercando di arrivare a traguardi prestigiosi per la nostra società, tutti siamo mentalizzati per finire la stagione nel migliore dei modi. Abbiamo ancora tanto da giocarci, e vogliamo finire alla grande.

Gli alti e bassi? I risultati aiutano in tutto. In altre partite dove non avevamo vinto, mi viene in mente Salerno e la gara con la Fiorentina dove abbiamo ottenuto un punto, si meritava altro. La squadra non ha mai mollato, perchè se no non sarebe in semifinale di Champions League e in finale di Coppa Italia, chiaramente in campionato sappiamo tutti che potevamo e dovevamo fare meglio. Manca ancora qualche partita, vogliamo entrare tra le prime 4 in campionato.

Pronostici e prospettive? Sappiamo che tipo di partite sono con il Milan, ne abbiamo fatte tante in questi anni, sono sempre equilibrate e tirate. Giocando ogni 2-3 giorni i giudizi cambiano, l'unica cosa che dobbiamo fare è lavorare in questo modo, sapendo che abbiamo bisogno di tutti: dal primo aprile stiamo giocando ogni 3 giorni ed è difficilissimo, tutte le partite sono difficilissime da preparare. Altre 100 sulla panchina dell'Inter? Per adesso ne ho fatte 350 in carriera in fila, mi auguro che ce ne siano altrettante".