Inter-Liverpool, c’è una frase che Inzaghi non ha smesso di ripetersi per tutta la sera

Un'Inter ottima per 75' ma non capace di creare pericoli ad Alisson esce da San Siro con la consapevolezza di aver dato tutto

Un'Inter ottima per 75' ma non capace di creare pericoli ad Alisson esce da San Siro con la consapevolezza di aver dato tutto ma anche come ciò non è bastato per evitare una sconfitta per 2-0 che rende ancor più complicato pensare al passaggio del turno. "Non è bastata per scrivere un pezzo di storia, l’Inter aspettava questa serata da dieci anni e certo il risultato non è stato quello sperato. «Il calcio è fatto anche di particolari, di dettagli: in questo modo si costruiscono le vittorie. Ma questa prova deve essere un grandissimo attestato di stima e fiducia per il futuro». Inzaghi non ha smesso di ripeterselo per tutta la sera. E ora farà lo stesso con la squadra, già ora che si va verso il Sassuolo", spiega infatti La Gazzetta dello Sport che poi chiosa così: "C’è un campionato nel quale riprendere il cammino, va evitato il contraccolpo psicologico: dopo le quattro sconfitte stagionali, l’Inter ha sempre vinto la partita successiva. Ecco, la strada è chiara".