Inzaghi: “Gagliardini ha sempre fatto il suo. Lukaku? Oggi ci può dare una mano, Brozo…”

"Brozovic ha avuto dopo il Mondiale un problema abbastanza importante al polpaccio, in questi giorni dovrebbe tornare sul campo e vedremo il decorso. Gagliardini quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo e come mezzala dà affidamento. Non guardiamo agli assenti, con tante partite ravvicinate c'è il rischio di dover fare a meno di 3-4 giocatori importanti"