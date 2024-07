Braccetto e non esterno? Perché abbiamo Carlos Augusto che ci piace tantissimo da quinto. In alcuni momenti abbiamo scoperto che faceva bene anche il vice Bastoni, poi abbiamo preso Buchanan e vogliamo andare a prendere un giocatore per fare il vice-Bastoni. È un'urgenza che c'è, ma non ci fa perdere il sonno la notte, abbiamo visto che Carlos è stato strepitoso per 6 mesi e l'anno prima anche Acerbi lo aveva fatto su richiesta”.