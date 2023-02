Inter-Milan, Inzaghi sta accarezzando l’idea di una mossa a sorpresa

"La tentazione c’è. Poi è chiaro che occorre fare i conti con la realtà. Inzaghi, comunque, sta accarezzando l’idea di una mossa a sorpresa, ovvero lanciare Lukaku dal primo minuto ". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul derby di questa sera, con il belga che è candidato serissimo per un posto da titolare per la supersfida di stasera. Si legge sul quotidiano: "Ancora non ha deciso. Lo farà soltanto questa mattina, dopo l’ultima rifinitura. Rispetto a qualche giorno fa, però, le quotazioni di Big Rom sono in netto rialzo e la maglia da titolare per Dzeko non è più così scontata.

Nella seduta di ieri, il tecnico piacentino non ha dato indicazioni precise. Come spesso accade, alla vigilia, mescola le carte, componendo e scomponendo le coppie, e non soltanto in attacco. In più, Lukaku, ha confermato che si trova meglio a cominciare la partita, piuttosto che ad entrare in corsa. La sua è una carburazione lenta: con il passare dei minuti si scioglie, trova migliore confidenza con il campo e le varie situazioni di gioco, e anche la squadra ne beneficia. Insomma, immaginare Big Rom solo come una carta da giocare nella ripresa potrebbe non dare i risultati sperati. Senza contare che il suo score contro il Milan è da vera bestia nera: 5 gol, uno in ogni derby disputato".