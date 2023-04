Ts – Inter, Inzaghi ha un alibi incrollabile. Questa la domanda che deve farsi Zhang

In campionato l'Inter arranca. I nerazzurri hanno conquistato appena un punto nelle ultime quattro gare e attualmente occupano il quinto posto in classifica. La musica cambia in Champions e in Coppa Italia. Soprattutto nella massima competizione europea la squadra di Inzaghi dà il meglio di sé. "Il cammino dell’Inter in campionato è molto deludente, però - come dimostrano i pochi sprazzi di vero Lukaku visti in stagione - l’allenatore ha un alibi incrollabile nel non aver avuto per mesi il belga oltre che Brozovic", sottolinea Tuttosport.