Inzaghi-Inter avanti insieme: raggiunta un’intesa di massima, i dettagli. E con Zhang…

Il tecnico ha convinto tutti al suo primo anno sulla panchina nerazzurra. Pronto il rinnovo fino al 2025

È sotto gli occhi di tutti il grande lavoro svolto da Simone Inzaghi alla sua prima stagione sulla panchina dell'Inter. La scorsa estate il tecnico ha dovuto gestire una situazione non facile tra partenze di alcuni big e malumore dell'ambiente. Invece Simone ha saputo sfruttare il lavoro di Conte aggiungendo molto del suo in questi mesi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’avventura nerazzurra di Inzaghi proseguirà.

"E lo farà sull’onda di un rinnovo di contratto per cui era già stata raggiunta un’intesa di massima. L’appuntamento per le firme è per fine stagione: il nuovo vincolo arriverà fino al 2025 e sarà accompagnato da un sostanzioso ritocco dell’ingaggio. A spingere per un consolidamento del matrimonio è stato direttamente Steven Zhang, che con l’allenatore piacentino ha costruito un feeling speciale".