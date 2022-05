I premi della Lega Serie A e non solo. Nuovi bonus in arrivo in casa Inter dopo la vittoria della Coppa Italia di ieri: ecco le cifre

Alessandro Cosattini

I premi della Lega Serie A e non solo. Nuovi bonus in arrivo in casa Inter dopo la vittoria della Coppa Italia di ieri. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, "il club vincitore porta a casa oltre 7 milioni di euro in termini di premi dalla Lega Serie A: Juventus e Inter potevano già contare su poco meno di 3 milioni di euro a testa per essere arrivate all’ultimo atto della competizione. A questa somma per i nerazzurri si aggiungeranno i 4,5 milioni di euro destinati a chi solleva il trofeo, oltre ai circa 2,3 milioni derivanti dalla biglietteria.

Non solo, però, ricavi all’evento in quanto tale. Nei documenti legati al bond lanciato nei mesi scorsi, infatti, l’Inter sottolinea la presenza di bonus legati alle prestazioni in diversi dei suoi contratti di sponsorizzazioni: in particolare, quelli con Socios.com per quanto riguarda la sponsorizzazione di maglia e con Digitalbits/Zytara Labs come sponsor di manica. […] In attesa di vedere come si concluderà la stagione in Serie A, il club potrà ricevere quindi bonus sia da Socios che da Digitalbits per quanto riguarda il successo in Supercoppa italiana e in Coppa Italia”, si legge.