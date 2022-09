Inzaghi non rischia, ma serve la svolta: società delusa. Cambio in panchina solo in un caso

Dopo la sconfitta con l'Udinese, la situazione è complicata e il clima pesante all'Inter. Non potrebbe essere altrimenti, soprattutto per come è arrivata la batosta contro la squadra di Sottil. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi non rischia l’esonero. "Non è un tema di discussione oggi, non saranno decisive neppure le partite (difficili) alla ripresa contro Roma e Barcellona. Attenzione, però. Perché la fiducia del club non può essere illimitata, neppure a fronte di un contratto rinnovato solo tre mesi fa. Un orizzonte temporale è corretto stabilirlo, per la prima volta. La società prenderebbe in considerazione l’idea di cambiare allenatore solo più avanti, solo se – ipotesi – l’Inter non avesse dato dimostrazione di cambiare marcia da qui fino alla sosta per il Mondiale".