Inzaghi scopre un’arma: “Può aver trovato il suo Milinkovic-Savic all’Inter”

Per Simone Inzaghi c'è un giocatore che potrebbe essere quel 20-30% di Milinkovic-Savic che tanto gli manca nella rosa nerazzurra

Marco Astori

La Lazio di Simone Inzaghi ha fondato molte delle sue fortune sugli inserimenti nell'area avversaria di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, con i suoi tempi e la sua fisicità, ha spesso messo in crisi le difese e risolto molte partite per i biancocelesti. E, come si legge su Tuttosport, sembra che Simone Inzaghi possa aver trovato il suo "sergente", anche all'Inter: "Non toccherà i suoi picchi di rendimento e di presenza globale nei 90 minuti della partita. Probabilmente non segnerà neanche i suoi gol in stagione. Ma Matias Vecino per Simone Inzaghi potrebbe essere quel 20-30% di Milinkovic-Savic che tanto gli manca nella rosa nerazzurra.

L'uruguaiano domenica ha segnato il suo primo in campionato contro il Bologna, una partita che, se Vidal non si fosse fermato nella rifinitura, probabilmente non avrebbe neanche giocato da titolare. Ma evidentemente era destino, anche perché il 18 settembre è un giorno speciale per "Mate", il suo soprannome, per mister "Garra charrua", copyright Daniele Adani.

Il 18 settembre 2021 Vecino è entrato ufficialmente nella stagione nerazzurra con il tap-in su cross di Dimarco; ma soprattutto il 18 settembre 2018 il centrocampista realizzò al 92' il gol che permise all'Inter di Spalletti di vincere per 2-1 la prima partita della Champions 18-19 contro il Tottenham. Quella era la prima gara nell'Europa che conta dei nerazzurri dopo sei stagioni d'assenza. Vecino la scorsa annata è stato una comparsa nell'Inter di Conte, visto che è rimasto fermo ai box per oltre metà stagione per un problema al ginocchio, trovando continuità solo a scudetto vinto. Oggi, con la sua fisicità, gli inserimenti e il gioco aereo può essere una risorsa in più per Inzaghi. Il suo Milinkovic-Savic nerazzurro", si legge.