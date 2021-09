Vecino: “Inter, sto bene e posso dare una mano. Dumfries grande partita. Denzel ha…”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro al termine della gara vinta contro il Bologna

Al termine di Inter-Bologna, gara vinta dai nerazzurri 6-1, Matias Vecino ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Dazn. Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Alla fine dell'anno scorso ho finito per giocare 3-4 partite nella quale mi sono trovato subito bene. Quest'anno non avevo ancora avuto la possibilità di giocare dall'inizio, ci tenevo tanto a giocare per dimostrare che sto bene e che posso dare una mano".