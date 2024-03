L'Inter conquista un solo punto contro il Napoli a San Siro. A pareggiare nella ripresa è proprio un ex nerazzurro, Juan Jesus. Ecco come Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV: "Prestazione buona? I ragazzi hanno fatto un'ottima gara contro una squadra di valore, sono i campioni in carica e hanno tanta qualità. Negli ultimi minuti abbiamo perso le distanze, il Napoli si è fatto offensivo ma non ha creato nulla. Poi c'è stato il calcio d'angolo regalato, abbiamo perso le marcature, c'è la delusione per il gol preso".