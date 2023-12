Inzaghi a Inter TV: “Bisseck? Non sono sorpreso, vedo come lavora. La squadra ha dato…”

Simone Inzaghi non può che essere enormemente soddisfatto della prestazione e del risultato contro l'Udinese. Il tecnico nerazzurro ha commentato con queste dichiarazioni la vittoria a San Siro: "Una tra le migliori prestazioni dell'anno? Sì, è stata un'ottima gara. Dall'inizio al 94' sono stati bravissimi i ragazzi a interpretarla contro una squadra pericolosa. Ci godiamo questa vittoria, da domani penseremo già al Real Sociedad. Sono stati bravissimi i ragazzi, a creare il secondo gol e tutte le azioni dei gol. Anche il recupero di Lautaro sull'ultimo gol".

"La squadra è stata in campo benissimo. Temevamo l'Udinese con grande qualità in mezzo al campo e capace di fare ripartenze. Bisseck? l'ho visto molto bene. Non sono sorpreso. Lo vedo lavorare quotidianamente. Si è inserito benissimo nel gruppo. Ha la fortuna di allenarsi con giocatori bravi che lo aiutano tantissimo. Il primo gol ci ha aiutato ma era nell'aria. Lo avevamo già sfiorato. Poi potevamo fare già il quarto tutto nel giro di 14 minuti. Questo è un grandissimo segnale che ha dato la squadra. Giochiamo al massimo e soprattutto guardandone una alla volta. Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi", ha promesso il mister ai microfoni di Inter TV.