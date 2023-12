Inzaghi a Inter TV: “Tanta delusione, la squadra ha fatto un’ottima gara. Per i tifosi…”

"Per quanto creato avremmo dovuto raccogliere di più, abbiamo avuto tante occasioni che non siamo stati bravi a concretizzare. Al di là di Carlos Augusto tantissimi ragazzi hanno fatto benissimo. Il risultato non ci premia, ma bisogna andare al di là. La squadra è stata in campo molto bene. Campionato? C'è un dispiacere ancora maggiore pensando al pubblico. Lo stadio è stato molto coinvolto, la curva ci ha trascinato e avremmo voluto andare ai quarti con loro. Bisogna analizzare il risultato, i ragazzi secondo me hanno fatto un'ottima gara", ha concluso Inzaghi.