Inzaghi a Inter TV: “Sull’1-1 mancava mezz’ora, dovevamo tenere aperta la partita. Mancata…”

La prima sconfitta stagionale per l'Inter è arrivata a San Siro contro il Sassuolo. Simone Inzaghi ha analizzato la gara ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto un buon primo tempo coprendo bene il campo. Dovevamo fare qualcosa in più in fase offensiva. Sono stati bravi i loro difensori. Poi è arrivato l'1-1 e da lì non siamo più stati lucidi. Non abbiamo tenuto le distanze e abbiamo avuto qualche problema".

"Mancanza di determinazione? Un po' di lucidità. Per quello che abbiamo sviluppato dovevamo essere più bravi. Abbiamo trovato una squadra di qualità e in salute con giocatori che ripartono bene. Li abbiamo contenuti bene. Sull'1-1 mancava mezz'ora, dovevamo essere più lucidi per tenere aperta la partita. Come si reagisce? Con il lavoro e con la lucidità. Dovremo essere bravi a vedere quello che non ha funzionato. Prendere le cose positive e capire dove potevamo fare meglio. Che cosa non ha funzionato nel secondo tempo? Abbiamo preso due gol dove squadra era schierata, il primo è stato un infortunio e il secondo un eurogol. Sicuramente analizzeremo gli ultimi 35 minuti dove dovevamo essere già lucidi. Abbiamo creato delle occasioni ma dovevamo essere più lucidi. Salernitana? Ha tutte le insidie tipiche del campionato italiano. In casa ha un bell'approccio. Dovremo essere bravi in 48 ore a preparare una partita molto molto importante per noi", ha concluso il mister.