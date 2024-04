L'Inter vince lo scudetto in casa del Milan esaudendo i desideri di tutto il popolo nerazzurro. Emozioni incontenibili e tanta soddisfazione per una stagione stratosferica. Ecco come Simone Inzaghi ha commentato la conquista della seconda stella: "Che sapore ha questo scudetto? Bellissimo traguardo, un mix di emozioni che voglio condividere con tutta la famiglia Inter. Penso ai giocatori, al presidente, ai tifosi".