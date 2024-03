L' Inter non sbaglia e da Bologna torna con tre punti eccezionali per il peso. I nerazzurri vincono grazie ad un gol di Bisseck e soffrono nel finale di partita. Simone Inzaghi ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Inter TV: "Gol da terzo a terzo, se è il caso di offrire una cena? Questi ragazzi ne meritano più di una da tanto tempo. Cercheremo di trovare il tempo anche per questo. Abbiamo vinto una partita fondamentale per il nostro proseguo. Ottimo primo tempo, nel secondo tempo siamo stati meno belli tecnicamente ma abbiamo vinto una grande gara. Nel primo tempo abbiamo meritato il vantaggio, poi il Bologna è uscito. Si tratta di un'ottima squadra, allenata benissimo. Abbiamo sofferto da squadra tutti insieme perché volevamo assolutamente questa vittoria".

"Bisseck? Si merita tutto questo per come lavora giornalmente ad Appiano. Ragazzo in grandissima crescita, deve continuare in questo modo. Ho la fortuna di avere giocatori così. Numeri eccezionali? Questa è la tredicesima vittoria nel 2024. Siamo molto felici, oggi era il giorno e il compleanno dell'Inter e lo abbiamo onorato al meglio. Tifosi? Anche stasera erano tantissimi qui a Bologna e ci hanno aiutato come sempre", ha concluso mister Inzaghi.