Inzaghi a Inter TV: “Recupero Brozovic? Si è visto con Lukaku, deve essere graduale. Ho…”

L'Inter conquista tre punti importanti ma mette in campo soprattutto una bella reazione. Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Inter TV: "Sono molto soddisfatto perché venivamo dalla sconfitta di domenica. Ho visto la squadra molto concentrata, abbiamo reagito da squadra dopo il gol fortuito".

"Sarà la settima partita in 21 giorni e cercheremo di giocarla al meglio. Avevamo bisogno di tutti quanti, i titolari e i subentrati. Di tutti quanti. Recupero Brozovic? Si è visto con Lukaku, i recuperi devono essere graduali, sta tornando nel migliore dei modi. Vedrò domenica se farlo partire dall'inizio. In altre partite avevamo meno soluzioni. Tutto aperto? Quello senza dubbio. A parte il Napoli le altre stanno avendo qualche problema, non dobbiamo guardare la classifica ma le partite. Adesso abbiamo giocare l'ultima. Cosa ho detto a Lautaro? Gli ho chiesto del rigore. Lui e Calhanoglu, si vede che vanno d'accordo e sono squadra. Sono contento, gli ho chiesto quella cosa lì", ha dichiarato Inzaghi.