Inzaghi a Inter TV: “I ragazzi si sono sacrificati, molto soddisfatto. Ho dimostrato che…”

L'Inter torna da Torino con una vittoria importantissima. I nerazzurri, dopo un primo tempo non bellissimo, si risvegliano anche grazie ai cambi di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha commentato con queste parole i tre punti conquistati a Torino: "Solidità difensiva? Importantissima. I ragazzi si sono sacrificati. Abbiamo rischiato su un colpo di testa e poco altro. Abbiamo fatto un'ottima fase di non possesso. Abbiamo vinto una partita importante per il nostro proseguo".