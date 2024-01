Inzaghi a Inter TV: “La squadra ha dimostrato grandissimo cuore. Ottimo cammino ma…”

La prima partita dell'Inter in questo 2024 si rivela un mix di emozioni e tensioni inaspettate. Dopo il vantaggio su gol di Lautaro i nerazzurri si fanno raggiungere, ma riescono a chiudere la partita con un gol di Frattesi nonostante un rigore concesso al Verona (sbagliato da Henry). Di tutto questo ha parlato Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "I ragazzi hanno messo un grandissimo cuore. Ci sono state partite dove abbiamo fatto meglio. In possesso non abbiamo fatto male a parte il campo che ci ha penalizzato e ha penalizzato il Verona, che gioca un ottimo calcio. La fase di non possesso andava fatta meglio ma la squadra ci ha creduto fino in fondo.