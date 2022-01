Inzaghi, mister Supercoppa: 3 su 3 contro la Juventus, primo trofeo con l’Inter

Per il tecnico nerazzurro terzo trionfo nella competizione dopo i due conquistati con la Lazio: solo Capello e Lippi hanno fatto meglio

Chiamatelo "mister Supercoppa": Simone Inzaghi conquista il trofeo per la terza volta nella sua carriera di allenatore, e si conferma autentica bestia nera della Juventus, dal momento che in tutte e tre le occasioni si è imposto proprio sui bianconeri. La bacheca dell'Inter si arricchisce. Tuttosport celebra il tecnico nerazzurro:

"Vince sempre lui. Simone Inzaghi è "mister Supercoppa". Con il trofeo vinto ieri sera sulla Juve siamo a tre su tre. [...] Raggiunto nell'albo d'oro Massimiliano Allegri, a meno uno da Fabio Capello e Marcello Lippi che hanno sul caminetto quattro coppe. Come la prima Supercoppa, quella vinta nel 2017 proprio contro Max ai tempi della Lazio, la gara si è decisa all'ultimo sospiro: allora era stato Alessandro Murgia a "spedire" Inzaghi a correre con gli occhi spiritati e i pugni al cielo sotto la curva, stavolta è stato Alexis Sanchez, a farlo impazzire di gioia, regalandogli il primo trofeo da interista. [...] Inzaghi aveva battuto la Juve pure a Riad nel 2019 (con Maurizio Sarri in panchina e fu un ben più rotondo 3-1) e, grazie alla vittoria di ieri, è entrato nella storia, diventando il primo allenatore capace di battere la Juventus per tre volte in una finale".