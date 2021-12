Inter, esperimento Inzaghi notato da pochi: “E una sua mossa è da far invidia ad Allegri”

Ancora una vittoria per la truppa di Inzaghi, che riesce a mettersi alle spalle nel migliore dei modi anche l'insidia Spezia

"L’Inter vola, concedendosi altri cambi che fanno rifiatare gli interpreti (...). Inzaghi s’è permesso qualche esperimento, attaccando spesso con un 4-3-3, con Dimarco avanzato, perché non c’era motivo di lasciare tre difensori contro nessuno. E incoraggiando una regia condivisa tra Brozovic e Calhanoglu, da far invidia a chi come Allegri di direttori ne ha uno (Locatelli) e lo impiega per difendere. Dopo la Roma, ci sono Cagliari, Salernitana e Torino: chissà che classifica a fine girone d’andata".