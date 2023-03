Inzaghi: “Mai risposto alle critiche, non rispondo alla vigilia di Porto-Inter”

Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Skysport, alla vigilia della sfida contro il Porto. Il tecnico dell'Inter si è soffermato anche sul momento no vissuto dopo la sconfitta in campionato contro lo Spezia:

Senz'altro, abbiamo giocato tante gare da dentro o fuori ma possiamo entrare nelle prime otto d'Europa dopo tanto tempo. Cercheremo di fare una gara di grande concentrazione sapendo che a San Siro abbiamo fatto il primo tempo e domani giocheremo in uno degli stadi più caldi d'Europa, cercheremo di dare il massimo.

-Sempre risposto che le critiche fanno parte del gioco, ma come hai vissuto questi giorni dopo la sconfitta con lo Spezia?

Le critiche fanno parte del mestiere, l'anno scorso campioni d'inverno e poi abbiamo avuto qualche problemino... Ci son sempre state critiche, fa parte del nostro gioco. Non ho mai risposto, figuriamoci se rispondo oggi, alla vigilia di una partita così importante per la nostra società e per i nostri tifosi.