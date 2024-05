Inzaghi, parla il papà: “Simone si ispira ad Ancelotti. Quando lo criticano…”

Papà Giancarlo Inzaghi è avvolto dall'orgoglio. Non soltanto per il successo ottenuto da Simone, ma per il percorso fatto e per l'uomo che è. Così come per suo fratello Pippo. Ne ha parlato in una intervista concessa a TuttoSport: «Sappiamo come sono stati Pippo e Simone da calciatori, sappiamo cosa stanno facendo da allenatori ma la soddisfazione più grande da padre è avere sono due figli perbene, due figli educati e due figli che possono essere da esempio per i giovani. Ecco, questa è la cosa che mi inorgoglisce più di tutte».