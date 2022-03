Inzaghi a SM: “Nulla è impossibile, faremo una gara importante. Per lo scudetto…”

Dopo le parole in conferenza, Inzaghi ha parlato a Sportmediaset verso il match di Champions League di domani con il Liverpool

"Impossibile nel calcio e nella vita non c’è niente. Chiaramente una missione molto, molto difficile. Penalizzante dal risultato dell’andata, non dalla prestazione. Andremo ad Anfield a fare una partita importante sapendo che incontriamo una delle due squadre più forti d’Europa".

"Per le scelte me le porto a domani come ho sempre fatto. Ho 23 giocatori disponibili, Barella e Kolarov sono a casa. Chi viene a Liverpool ha chance di giocare. È un momento dispendioso, cercherò di mettere la miglior formazione per la gara di domani sera".