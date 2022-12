Inter, rinforzi sul mercato? Inzaghi: “Alle spalle ho una società sempre attenta a ciò che succede”

Dal Centenary Stadium di Malta, dove questa mattina ha diretto il secondo allenamento della tournée dell'Inter sull'isola, Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha risposto anche alle domande di mercato. Come di consueto, il tecnico non ha voluto sbilanciarsi, ma ha assicurato che la società, qualora ce ne fosse l'opportunità, non si farà trovare impreparata: