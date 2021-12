Inzaghi: “Giocato una partita seria, avevo parlato con i ragazzi. Partita straordinaria di…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria contro il Torino

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Torino di Juric: "Sapevamo alla vigilia che non sarebbe stata una partita semplice, siamo stati bravi specialmente nel primo tempo dove potevamo segnare un gol in più. Dopo siamo stati bravi a gestire. Il mio stop di tacco? La palla è capitata lì, ero concentrato sulla partita ed è venuto d'istinto. Penso che abbiamo giocato una partita seria, organizzata e contro un avversario non semplice. Avevo parlato con i ragazzi e ho detto loro che sarebbe stata una partita dura. Avremmo potuto trovare il secondo gol, ma non è sempre scontato. Siamo stati bravi a gestire. Parte tutto dal gruppo, penso che i nostri attaccanti Lautaro e Dzeko abbiano fatto una partita straordinaria. Sanchez è andato bene anche lui. Abbiamo ottimi difensori e un portiere ma quando non si subisce gol è merito di tutta la squadra. Faccio un augurio sentito e ringraziare tutti per come hanno accolto me e il mio staff in questa famiglia".