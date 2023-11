Benfica-Inter, cambio a sorpresa? “Inzaghi pensa di lanciare un nome. Si decide oggi”

Tra i tanti cambi previsti nell'Inter domani sera a Lisbona contro il Benfica in Champions League, Simone Inzaghi sta riflettendo anche su quello in porta, che prevederebbe l'impiego di Emil Audero al posto di Yann Sommer. Scrive Tuttosport:

"A completare il quadro le riflessioni in atto su Emil Audero che quanto mai è in corsa per la maglia da titolare. Solo oggi Inzaghi scioglierà le riserve sull’utilizzo del vice-Sommer, il suo impiego sarebbe anche un test in ottica della gara di Coppa Italia con il Bologna (20 dicembre)".