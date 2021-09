Inter, turnover Inzaghi: ecco le 3 formazioni che potrebbe schierare con Samp, Real e Bologna

Al ritorno dagli impegni con le nazionali, l'Inter è attesa da un tour de force che vedrà la squadra scendere in campo 7 volte in 21 giorni

Al ritorno dagli impegni con le nazionali, l'Inter è attesa da un tour de force che vedrà la squadra di Inzaghi scendere in campo 7 volte in 21 giorni. Ecco perché l'allenatore nerazzurro potrebbe optare per un turnover ragionato contro Sampdoria, Real Madrid e Bologna. Ecco, secondo la Gazzetta dello Sport, nel dettaglio le tre formazioni a cui starebbe pensando Inzaghi: