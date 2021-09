Inter, Inzaghi ieri ha fatto la sua richiesta ufficiale alla squadra. E con Gasperini…

Oggi a San Siro si affrontano Inter e Atalanta, sulle panchine due tecnici che non si amano molto

Oggi a San Siro l'Inter sfiderà l'Atalanta in quella che si preannuncia una gara equilibrata. Da una parte Simone Inzaghi , dall'altra Gian Piero Gasperini, due tecnici che non si amano molto, anzi. È dalla finale di Coppa Italia 2019, vinta tra le polemiche dalla Lazio, che tra i due non scorre buon sangue. "Tra audio rubati a Lotito, mancate strette di mano e frecciate incrociate, il rosario è lungo", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"In realtà, è una sfida ad alto tasso tecnico: due specialisti della difesa a tre che amano dominare il gioco. Ieri Simone ha fatto la sua richiesta ufficiale alla squadra: «Contro l’Atalanta voglio fame e cattiveria». E un’aggiunta sul passato: «Ho trovato una squadra già ottimamente allenata, cerco di dare idee per farla evolvere». Per Gasperini quella squadra «ha qualcosa in più, come Milan e Napoli: anche se dopo sole cinque giornate certi valori sono già ben definiti. E l’Inter, che si pensava più condizionata da certe cessioni, soprattutto quella di Lukaku, sta comunque trovando, coralmente, equilibri diversi. L’Atalanta deve pensare solo a se stessa: non alla classifica - la guarderemo più avanti - ma recuperando umiltà e concentrandosi solo sulle proprie partite»".