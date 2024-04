Nel salone d’onore del Coni a Roma, Simone Inzaghi ha ricevuto il premio Bearzot. Il tecnico nerazzurro ha parlato della stagione della sua squadra e non solo. Tra i temi affrontati anche la seconda stella nel derby e soprattutto il suo rinnovo. "Fisiologico. «Qualcosa che è proprio del funzionamento sano di un organismo», dice la Treccani. L’organismo in questione è l’Inter e per garantirne il funzionamento sano serve il rinnovo di Simone Inzaghi. A parlare di «rinnovo fisiologico» è stato l’a.d. nerazzurro Giuseppe Marotta: «Simone è il nostro presente e il nostro futuro, il profilo migliore per qualità professionali e umane. Ha dimostrato di essere non solo bravo ma anche vincente», ha aggiunto Marotta. Si tratta della conferma di una scelta presa già da qualche tempo, di cui Inzaghi non può che essere contento", sottolinea la Gazzetta dello Sport.