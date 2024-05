"Inevitabile anche un ulteriore adeguamento dell'ingaggio, già passato dagli iniziali 3,5 milioni ai 5,5 attuali in occasione del primo prolungamento, ufficializzato nel settembre scorso. Inzaghi arriverà a guadagnare 6,5 milioni, bonus compresi. Uno stipendio top per un allenatore che nel triennio in nerazzurro ha portato sei trofei e che, dopo avere conosciuto ieri la nuova proprietà, domani farà un punto mercato con la dirigenza per puntellare ulteriormente la rosa campione d'Italia", aggiunge il quotidiano.