Messo in discussione nella passata stagione, Inzaghi ha saputo resistere e rialzare la squadra chiudendo con un gran finale che ha portato la squadra a Istanbul. Quest'anno le cose stanno andando per il verso giusto: l'Inter domina in campionato, non solo in classifica, ma anche per il gioco. E ora arriva la Champions dove i nerazzurri non vogliono fare da comparsa.