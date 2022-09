Inter, Inzaghi farà scelte più nette: “Onana può diventare il nuovo portiere titolare”

Secondo quanto scrive oggi in edicola Tuttosport, dopo la sosta Simone Inzaghi potrebbe effettuare delle scelte più nette per rilanciare la sua Inter . Una potrebbe riguardare la porta, dove Onana è sempre più in ascesa:

"Dopo la pausa per le nazionali, arriverà il momento di scelte più nette. Una potrebbe essere in porta per risolvere in modo definitivo il dualismo tra Onana e Handanovic, con il camerunense in ascesa. L’altra potrebbe riguardare Acerbi progressivamente al posto di De Vrij. E anche l’alternanza tra Bastoni e Dimarco dovrà essere gestita in modo diverso. Per evitare peggioramenti nello sgretolamento del muro interista".