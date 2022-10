Inzaghi: “Fastidio per le critiche? Non ho nulla da spiegare. Io allineato col club”

Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della sfida contro il Barcellona. Queste le sue parole: "Sabato abbiamo fatto passi in avanti nel gioco, purtroppo non è arrivato il risultato: le partite sono fatte di episodi e noi dovevamo fare di più, nei due gol dovevamo essere più bravi. Scintilla? E' la speranza, sappiamo la forza dell'avversario di domani, col City è tra le squadre più forte del mondo: dovremo fare una partita da Inter, concentrati, limitarli e fare del nostro meglio in attacco.

Onana? I miei portieri sono considerati come gli altri giocatori, stanno facendo benissimo tutti e due negli allenamenti: sono due portieri importanti, ogni volta sceglierò. Fastidio per le critiche? Non ho nulla da spiegare, cerco di ascoltare tutti: poi ognuno ha le proprie idee. Io posso solo far parlare il campo e migliorare la squadra: sono perfettamente allineato con la mia proprietà e la mia società".