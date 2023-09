CorSera: “Inter, così Inzaghi spera di sorprendere Pioli. La vera novità è…”

Focus tattico sul derby oggi sulle pagine del Corriere della Sera. Ecco la strategia che ha in mente Simone Inzaghi in casa Inter per affrontare il Milan di Stefano Pioli: “Inzaghi spera di sorprendere ancora Pioli creando quel vortice furioso fra gli esterni e le mezzali che porta dritto a Lautaro e Thuram, una coppia che già sembra intendersi molto bene. Grazie a questa strategia solo apparentemente semplice, che si appoggia oggi sulla fondamentale regia di Calhanoglu e su un atteggiamento aggressivo, l’Inter è reduce da 4 derby vinti nel 2023 (senza subire gol), ma non ne ha mai vinti 5 di fila; è reduce anche da 11 partite di fila in casa con il Milan con almeno un gol segnato, ma mai è arrivata a 12. E infine non ha mai vinto le prime 4 gare del campionato senza subire gol.