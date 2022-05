Inzaghi nella storia: ha fatto più di quello che gli era stato chiesto. Mai era capitato…

Alla sua prima stagione sulla panchina dell'Inter, il tecnico ha conquistato due trofei

Conquistare due titoli al primo anno sulla panchina nerazzurra è riuscito a pochissimi allenatori, due per essere precisi: José Mourinho e Rafa Benitez. Simone Inzaghi è il terzo a esserci riuscito nella lunga storia dell'Inter ed è già entrato nella storia. "Simone potrebbe avvicinarsi ulteriormente allo “Special One”, visto che c’è ancora uno scudetto da vincere. E’ vero che il Milan ha il destino nelle sue mani, ma la sfida con l’Atalanta è comunque una curva pericolosa sul percorso rossonero. E l’Inter, in ogni caso, non ha intenzione di mollare, nemmeno dopo aver sollevato la Coppa Italia", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Dovesse arrivare pure lo scudetto-bis, si tratterebbe di una sorta di mini-Triplete. In ogni caso, di un’impresa straordinaria, considerando le premesse con cui era partita la stagione. Mai era capitato, infatti, che la squadra campione d’Italia perdesse il suo giocatore più decisivo, Lukaku, un altro elemento determinante come Hakimi, e in aggiunta anche Eriksen. Non a caso, la scorsa estate, l’asticella degli obiettivi era stata decisamente abbassata. Ebbene, si può ben comprendere che Inzaghi abbia fatto molto di più di quello che gli era stato chiesto".