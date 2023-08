Il tecnico dell'Inter spinge per avere gli ultimi tasselli il prima possibile portiere, centrocampista e attaccante. Poi il reparto arretrato

Portiere, centrocampista e attaccante, Inzaghi spinge per averli il prima possibile. L'Inter vuole accontentare il tecnico e spera di chiudere il prima possibile per Sommer, Samardzic e Scamacca. Sono questi i tre nomi ai quali sta lavorando l'Inter per sistemare la rosa del tecnico.