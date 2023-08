Inter favorita scudetto per i bookmakers. Inzaghi davanti a Napoli, Juve e Milan

L'Inter inizia la stagione con un obiettivo chiaro e fissato nelle teste di tutti i giocatori: lo scudetto. La dirigenza è al lavoro per completare e rendere ancora più competitiva la rosa di Inzaghi . Il tecnico sa che quest'anno la priorità sarà di primeggiare in Italia.

"L’Inter prima favorita per il titolo. Per tutti, senza eccezioni. Poi il Napoli, la Juve e il Milan, ma queste tre in posizione variabile a seconda dell’agenzia che propone la giocata. Uno sguardo alle quote sulla vittoria dello scudetto per la prossima stagione regala una fotografia fedele su quelle che sono attualmente le previsioni dei bookmakers. Premessa doverosa: manca quasi un mese alla chiusura del calciomercato, quindi le valutazioni saranno soggette a cambiamenti. Così come potranno incidere le impressioni lasciate dalle squadre nelle amichevoli precampionato", riporta La Gazzetta dello Sport.