GdS – Tridente Dybala-Lukaku-Lautaro? Come vede Inzaghi i tre, l’Inter partirà così

L’attacco dell’Inter per Simone Inzaghi. Si avvicina il doppio colpo Dybala-Lukaku e La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma sulla tattica: come giocherebbero i nerazzurri con i due e Lautaro Martinez? “La suggestione è quella del super tridente che sappia colpire a sportellate e a colpi di fioretto. Ma il canovaccio iniziale su cui, una volta completate le due operazioni di mercato, lavorerebbe Inzaghi resta il 3-5-2 con in campo Lukaku e uno tra Dybala e Lautaro. La LuLa ha già fatto sfracelli nell’anno dello scudetto grazie alla capacità del belga e del Toro di scambiarsi pallone e posizioni. Romelu può essere centravanti d’area, ma con Conte spesso era micidiale in ripartenza. Inzaghi predilige portare più uomini a ridosso dell’area avversaria e il riferimento centrale sarà intercambiabile.