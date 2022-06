CdS – Lukaku-Inter, affare fatto: le cifre finali, l’ingaggio e l’impatto a bilancio

"Manca solo l'ufficialità, attesa oggi dopo il colloquio in programma tra le due società, ma già ieri pomeriggio Romelu Lukaku poteva essere considerato un nuovo giocatore dell'Inter". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa tra Inter e Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. L'affare si chiuderà in prestito secco per 10 mln di euro più 2 di bonus, uno dei quali legato alla vittoria dello scudetto. "L'Inter dovrà dare l'ok subito oppure cercare di abbassare un po’ la cifra, ritenuta alta. L’orientamento di Zhang ieri sera era quello di chiedere a Marotta e Ausilio di provare a ottenere uno sconto", spiega il CorSport che rimarca come Zhang non "stava nella pelle dalla soddisfazione per il “colpo” ormai a un passo".