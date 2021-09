Inter, Inzaghi prepara la mossa: “Simone ha trovato il sostituto ideale di Brozovic”

Un sostituto anche per l’insostituibile. È quello che Simone Inzaghi sta cercando per far rifiatare ogni tanto Marcelo Brozovic

Marco Astori

L'uomo imprescindibile per l'Inter è sicuramente Marcelo Brozovic. Il centrocampista tiene in piedi tutta la manovra di costruzione della squadra nerazzurra ed è importantissimo anche a livello di equilibrio difensivo. Ma, come tutti, avrà bisogno ogni tanto di rifiatare e, come riporta Tuttosport, Simone Inzaghi sembra aver trovato chi può sostituirlo: "Un sostituto anche per l’insostituibile. È quello che Simone Inzaghi sta cercando per far rifiatare ogni tanto Marcelo Brozovic, autentico indispensabile dell’Inter negli ultimi anni. Regista imprescindibile per Luciano Spalletti, Antonio Conte e ora per Inzaghi.

Ma l’ex allenatore della Lazio intende dosare con maggiore accuratezza il centrocampista croato, evidente riflesso della volontà di costruire i presupposti per un cammino convincente dell'Inter in Champions League dopo tre eliminazioni consecutive ai gironi, oltre che per la conferma in campionato. Per questo diventa fondamentale salvaguardare le energie del faro della manovra. Eventuali cali di voltaggio della lampadina numero 77 comprometterebbero l’illuminazione complessiva dei campioni d’Italia. Colpi da campione in continua crescita, che corre sempre come un mezzofondista con il pallone tra i piedi. Quando resta in campo fino al termine, la media è salita a circa 13 chilometri a partita. Il candidato ideale per sostituirlo al centro del reparto è Nicolò Barella che, a quel punto, nella sua posizione di interno destro sarebbe rimpiazzato da uno tra Vecino, Gagliardini e Vidal".