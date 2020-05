FIGC al lavoro per la ripresa. Scudetto non assegnato, promozioni e retrocessioni: le ipotesi

No a una Serie A a 22 squadre e scudetto non assegnato. Sono queste le ipotesi su cui lavora la FIGC in caso di ripresa del campionato. Le retrocessioni dal nostro massimo torneo dovrebbero scendere da tre a due, con lo stesso numero di promozioni dalla Serie B. Scrive il Corriere dello Sport:

NO A SERIE A ALLARGATA – “I “travasi” tra serie A e B dovrebbero scendere da 3 a 2. In ogni caso, però, non ci saranno tornei allargati, vale a dire che il massimo campionato dovrà restare a 20. Difficile scongiurare il pericolo dei ricorsi”.

SCUDETTO – “L’unico verdetto, o meglio titolo, che con ogni probabilità non verrebbe assegnato è lo scudetto. Il fatto che la Juventus abbia già fatto capire di non essere interessata ad un tricolore a tavolino, fa ipotizzare che resterà un vuoto negli almanacchi“.

(Fonte: Corriere dello Sport)