Italia-Galles, le formazioni ufficiali: Mancini cambia tanto, c’è Bastoni dal 1′

Le scelte del commissario tecnico azzurro per l'ultima gara della fase a gironi dell'Europeo

Tutto pronto per l'ultima gara della fase a gironi dell'Europeo per l'Italia. Gli azzurri provano a blindare il primo posto nel match contro il Galles: basta un pareggio per arrivare agli ottavi da primi in classifica. Tante le novità, tra cui la presenza di Alessandro Bastoni, dal primo minuto. Riposa, tra gli altri, Nicolò Barella.