Italia, i convocati per la tournée USA: ci sono sei calciatori dell’Inter

Italia, il programma della tournée negli USA

Spazio a due amichevoli per gli azzurri, con la qualificazione per gli Europei già in tasca. L'Italia sfiderà prima il Venezuela al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, alle ore 22:00 italiane di giovedì 21 marzo; successivamente giocherà contro l'Ecuador alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey, alle 21:00 italiane di domenica 24 marzo.