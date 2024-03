Il commissario tecnico azzurro cambierà un po' di pedine rispetto all'ultima gara per proseguire negli esperimenti verso l'Europeo

Secondo test negli Stati Uniti questa sera per l'Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri cambieranno pelle rispetto alla gara col Venezuela, proponendo diverse novità di formazione contro l'Ecuador. Gli esperimenti serviranno a consolidare le certezze del commissario tecnico azzurro in vista dell'Europeo. Nell'undici di stasera diversi calciatori dell'Inter, come proposto dalla probabile formazione presentata dalla Gazzetta dello Sport.