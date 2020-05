CdS – Serie A verso lo stop? UEFA irritata: ora le italiane rischiano l’esclusione dalle Coppe

“Mentre la Figc aspetta ancora una convocazione da parte del governo per il vertice tra il presidente Gravina e il premier Conte, l’Uefa guarda con preoccupazione a quello che sta accadendo in Italia”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al futuro del calcio italiano, con la partecipazione dei club nostrani alle Coppe (Atalanta, Juventus, Inter, Napoli e Roma) a rischio.

CEFERIN E LA POSIZIONE DELL’UEFA – In attesa di capire se Serie A, Bundesliga, Premier e Liga possano riprendere, l’UEFA sta valutando di ridurre il format delle Coppe europee per permettere alle Leghe di completare il campionato anche fino al 12 agosto. Finora in Germania, Inghilterra e Spagna, sono arrivati segnali favorevoli in merito alla ripresa, mentre dall’Italia no: “In riva al lago Lemano hanno rilevato che i criteri scelti dalla nostra classe politica per la ripartenza del pallone sono i più rigidi di tutta Europa e che da noi al momento non ci sono certezze, neppure quella della ripresa degli allenamenti a cinque giorni dalla data teoricamente fissata per vedere i giocatori allenarsi di nuovo in gruppo ovvero lunedì 18”, spiega il Corriere dello Sport, che evidenzia come i rallentamenti della Serie A possano inficiare sulla ripartenza del calcio europeo. Per questo anche l’UEFA spera che dall’Italia arrivino segnali positivi in ottica ripresa: molto dipenderà però dall’incontro tra Gravina e il Premier Conte, nel corso del quale potrà essere giocata la ‘carta’ UEFA.