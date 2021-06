Libero – Jack Ma potrebbe prendere il controllo dell’impero Suning. Inter? Nel caso…

Secondo Bloomberg, un consorzio formato da Alibaba e dal governo di Jiangsu è in trattative con la famiglia Zhang per la maggioranza delle quote di Suning

Gianni Pampinella

Secondo quanto riportato ieri da Bloomberg, un consorzio formato da Alibaba e dal governo di Jiangsu è in trattative con la famiglia Zhang per la maggioranza delle quote di Suning. Dovesse andare in porto la trattativa, Zhang perderebbe il controllo dell’azienda che a quel punto passerebbe nelle mani di Jack Ma, proprietario di Alibaba.

Come sottolinea Libero, la notizia positiva è che nonostante il quadro di crisi, Suning riesca a trovare un nuovo partner disposto a prestare denaro. "Dovesse andare in porto, Alibaba rileverebbe il controllo di Suning, del quale possiede già il 20% delle azioni fin dal 2015, quando la società fondata da Jack Ma sborsò 4,6 miliardi a quella di Zhang".

"La domanda è: l’Inter è già sul tavolo della trattativa? Perché nel caso sarà Jack Ma a indirizzare la nuova gestione, e chissà se mantenendo Steven Zhang, figlio dell’amico Jindong, al timone. Il punto è che l’Inter costa e per mantenerla serve essere permeati di una passione feroce: i ricavi del club nerazzurro si avvicinano ai 400 milioni ma le perdite dell’ultimo bilancio superano i 100 milioni, al netto degli 870 milioni di debiti, tra cui gli ultimi 275 milioni di euro ricevuti da Oaktree sotto forma di finanziamento. Dovesse andare in porto la trattativa, gli interisti dovrebbero sperare che Jack Ma diventi presto uno di loro".

(Libero)