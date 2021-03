Lukaku, l’ex tecnico: “Non mi aspettavo arrivasse a questo livello”. E racconta un aneddoto

L'ex allenatore di Lukaku ai tempi dell'Anderlecht ha parlato della carriera dell'attaccante e della sua voglia di migliorare

Andrea Della Sala

Romelu Lukaku sta vivendo una stagione di grande livello con l'Inter. l'attaccante, fortemente voluto da Conte, si sta ripetendo con grande continuità. Della sua carriera ha parlato a RTBF il suo ex allenatore ai tempi dell'Anderlecht Ariel Jacobs:

Ariel, pensavi allora che avrebbe raggiunto questo livello?

"No, assolutamente no. Non ho problemi ad ammetterlo. La forma in cui si trova ora è semplicemente dovuta al fatto che Romelu Lukaku vuole sempre imparare. Ha avuto un fallimento, al Chelsea. Poi ha dovuto fare le scelte giuste. Il Manchester United forse non era l'opzione migliore. Ma poi c'è stata la ripresa all'Inter. Eccelle nella sua qualità più grande, segnare gol".

Perché all'epoca dubitavi del suo successo a questo livello?

"Semplicemente perché una carriera è imprevedibile. Ci sono molti giocatori che avrebbero dovuto fare una grande carriera e che alla fine non ce l'hanno fatta, e viceversa. Era certamente all'inizio di una carriera promettente. Anche se aveva un certo materiale, è stato lui a scalare le fila. Aveva passione e voglia di imparare. E di migliorare. Ma soprattutto possedeva una qualità che nel calcio è fondamentale: segnare gol ".

Romelu Lukaku è un giocatore dotato o un gran lavoratore?

"È una combinazione delle due. Non gli dispiace lavorare sui punti che possono essere migliorati. Dentro e fuori dal campo. È una qualità che ho sempre ammirato in lui. Soprattutto come giocatore. Giovane giocatore. Si è alzato il suo livello molto rapidamente. Avrebbe potuto fermarsi e dire che era arrivato già al massimo, ma non è il suo caso. Non ha raggiunto la perfezione, tuttavia. Anche oggi lui sa che deve imparare e migliorare sempre. Lo sa ".

Può sedersi secondo te oggi al tavolo dei più grandi attaccanti? Haaland, Benzema, Lewandowski, Mbappé ...?

"Ne fa parte. Ora, dire che è migliore di questo o quello, è difficile. Ogni giocatore, soprattutto in una determinata posizione, ha le proprie qualità. Ma è lì con i top mondiali. E non parliamo di venti giocatori, pochi"

Comprendi le critiche che gli vengono rivolte soprattutto in Belgio?

"È unico per il Belgio. Thibaut Courtois ha recentemente fatto la stessa osservazione. Idem quando vedi le critiche di cui soffre Vincent Kompany come allenatore ... È tipicamente belga. Romelu è molto spesso criticato in nazionale perché non raggiunge il livello tecnico di Eden Hazard o Kevin De Bruyne per esempio. Queste critiche hanno infastidito a lungo Romelu Lukaku. Ha anche detto che la nazionale non gli interessa più. Ma la sua passione è più forte della volontà di abdicare. Il giorno in cui succederà qualcosa a Romelu, al Mondiale o durante un Euro, chi metteremo in campo?".

Le critiche si riferiscono spesso, come hai detto, a una possibile mancanza di tecnica. Cosa ne pensi di questo?

"Ha una certa tecnica, ma non è la finezza di un Eden Hazard o di Kevin De Bruyne. Romelu gioca spesso con le spalle alla porta. Spesso deve iniziare l'azione con un giocatore alle sue spalle. E il modo in cui conclude le sue azioni sotto porta dimostra che ha una tecnica superiore. Ricordo un gol segnato di recente con l'Inter che dimostra che non è privo di tecnica".

Con l'assenza del pubblico, possiamo sentirlo istruire molto i suoi compagni in campo. Hai visto questa leadership in lui molto presto?

"Oserei dire di sì. Aveva quella qualità ma aveva comunque il rispetto dei suoi compagni di squadra. Non ha mai dovuto affermarsi in modo innaturale. I suoi gesti, le azioni e il suo modo di essere erano sufficienti. Ricordo un aneddoto a riguardo. Avrebbe dovuto cantare una canzone prima della sua prima convocazione per la prima squadra. Ed è stato durante quella famosa partita contro lo Standard. Ho pensato, viste le pressioni, che avrebbe rimandato questa tradizione. Al contrario, aveva organizzato la cosa davanti a tutti. Aveva 16 anni, eh… mi sono detto che aveva una leadership che altri non avevano".

Dopo quello che dici, il suo alterco con Ibrahimovic , seppur deplorevole, non dimostra che ha guadagnato fiducia in sé?

"Lo trovo particolarmente deplorevole. Non sapremo mai cosa è successo a Manchester tra loro. Non importa chi ha iniziato. Trovo dannoso un simile atteggiamento tra due giocatori di questo calibro. E li ho messi entrambi, stesso livello".